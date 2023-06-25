Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макс Чмерковський розвеселив кумедним відео з пологового з новонародженим сином і дружиною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
681
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макс Чмерковський розвеселив кумедним відео з пологового з новонародженим сином і дружиною

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Танцюрист натякнув коханій на третю дитину.

Хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, після народження другої дитини вже тішать шанувальників сімейним контентом.

Так, подружжя повеселило своїх підписників кумедним роликом з пологового. У ролику Макс показався з новонародженим сином на руках та жартівливо натякнув дружині, що хоче ще одну дитину. 

"Це Макс буквально одразу після пологів! А у вас було таке?", - підписала жартівливе відео Пета. 

Шанувальників потішило почуття гумору зіркового подружжя, а також фани зробили комплімент дружині танцюриста та зазначили, що вона має просто чудовий вигляд після народження другої дитини.

Нагадаємо, що Макс та Пета вдруге стали батьками 18 червня. Дружина хореографа народила хлопчика в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Зіркові батьки дали сину подвійне ім'я - Ріо Джон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
681
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація