Макс Чмерковський розвеселив кумедним відео з пологового з новонародженим сином і дружиною

Хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, після народження другої дитини вже тішать шанувальників сімейним контентом.

Так, подружжя повеселило своїх підписників кумедним роликом з пологового. У ролику Макс показався з новонародженим сином на руках та жартівливо натякнув дружині, що хоче ще одну дитину.

"Це Макс буквально одразу після пологів! А у вас було таке?", - підписала жартівливе відео Пета.

Шанувальників потішило почуття гумору зіркового подружжя, а також фани зробили комплімент дружині танцюриста та зазначили, що вона має просто чудовий вигляд після народження другої дитини.

Нагадаємо, що Макс та Пета вдруге стали батьками 18 червня. Дружина хореографа народила хлопчика в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Зіркові батьки дали сину подвійне ім'я - Ріо Джон.

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