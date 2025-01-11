Макс Чмерковський шокував, як лісові пожежі у США майже дісталися його будинку: "Дуже страшно"

Український хореограф Макс Чмерковський з родиною опинився у біді через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

Так, знаменитість з дружиною та дітьми нині проживає в США. І, на жаль, підступні пожежі починають охоплювати і їхній регіон. Макс у фотоблогу налякав фанів кадрами зі спальні свого будинку, звідки відкривається вид на масштабну пожежу.

"Це той самий вогонь Пасіфік-Палісейдс, який за два дні змогли локалізувати на 9%. Це вид з нашого вікна у спальні. Дуже страшно, воно дуже масштабне, просто поблизу. Дідько!", - ділиться Чмерковський.

Макс Чмерковський з родиною у США / Фото: instagram.com/maksimc

Чи евакуювалася родина, поки невідомо. Тим не менш, добою раніше незадовго до наближення стихійного лиха дружина зірки Пета Маргатройд у своєму фотоблогу зізнавалася, що не хотіла б покидати будинок, де у них стільки цінних спогадів. Як зізнається дружина Чмерковського, вогонь оточив їхній регіон і вони уважно слідкують за новинами, щоб у разі чого терміново виїхати у безпечне місце.

"Ми дуже вдячні, що з нами все добре. Ми умовно в епіцентрі, а вогонь довкола нашого регіону. Такий вигляд це має, якщо спиратися на відповідну карту. Протягом декількох днів спостерігається середній рівень поривів вітру, а далі будемо бачити", - сказала блогерка у сторіз.

Нагадаємо, нещодавно Періс Гілтон показувала, що залишилося від її розкішного маєтку у Малібу після того, як він згорів.

Дім Періс Гілтон у Лос-Анджелесі згорів дотла

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