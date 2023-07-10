Макс Чмерковський у річницю шлюбу розчулив рідкісними фото зі свого весілля

Танцівник вже шість років перебуває у шлюбі з Петою Маргатройд.

Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський відсвяткував шосту річницю шлюбу з американською танцівницею Петою Маргатройд.

З нагоди свята знаменитість присвятив дружині зворушливий допис в Instagram. Хореограф показав рідкісні весільні фото, а також зворушливо привітав кохану. Макс зазначив, що з кожним днем все більше закохується в Пету, а також подякував їй за сім'ю, яку вони разом створили.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"Це абсолютно найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, і я б одружувався з тобою кожен день у своєму житті. Сьогодні я люблю тебе набагато більше, ніж у день нашого весілля, і навіть не можу зрозуміти, як це можливо, тому що я чітко пам'ятаю, як вибухнув любов'ю, коли ти підійшла до мене. Дякую, що обрала мене і зробила наш будинок, повний дітей, домашніх тварин, рослин і нескінченної любові", - зазначив Макс.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Пета теж зворушливо відповіла чоловіку. Вона зазначила, що жодного разу не сумнівалася у своєму виборі.

"З річницею, моє кохання… 6 років у шлюбі, 10 років разом. Ти, без сумніву, мій найкращий друг на планеті Земля, моя любов до тебе безмежна", - зазначила Пета.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, нещодавно дизайнерка Вікторія Бекхем святкувала 24 річницю шлюбу з чоловіком, футболістом Девідом. Знаменитість показала архівне відео з їхнього весілля.

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