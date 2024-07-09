Макс Чмерковський у річницю шлюбу з дружиною показав небачені фото з їхнього казкового весілля в США

Закохані ніжно привітали одне одного з річницею.
У родині хореографа Макса Чмерковського особливе свято. Знаменитість разом зі своєю дружиною, танцівницею Петою Маргатройд, святкує річницю весілля.
Так, подружжя вже сім років живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди важливої дати, пара присвятила одне одному допис в Instagram із ніжним привітанням. Зокрема, Макс Чмерковський подякував дружині за те, що вона є в його житті.
"Сім років у шлюбі! З тобою ще 70, моє кохання! Найгарніша наречена, яку я коли-небудь бачив, і найкраща вечірка, в якій я коли-небудь брав участь!" – зазначив Чмерковський.
Тим часом Маргатройд нагадала, що вони перебувають у стосунках вже 10 років. Також танцівниця подякувала чоловікові, що далекого 2012 року почав залицятися до неї, адже з роками вони стали міцною сім'єю.
"Я з Максом 7 років у шлюбі та 10 років разом. Дякую, що залицявся до мене далекого 2012 року і завдяки тобі у мене є троє дітей, собака і гарне життя", - привітала чоловіка Пета.
До речі, подружжя також опублікувало раніше небачені фото з їхнього казкового весілля, яке вони відіграли в США.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Днями знаменитість показала фото зі свого таємного весілля з чоловіком-іноземцем.
Читайте також:
- У будинок відомого українського музиканта в Києві влучила ракета: "Дивом живі"
- 55-річний Вілл Сміт та його 52-річна дружина чекають на народження третьої дитини
- Софія Ротару відреагувала на цинічний обстріл Росією дитячої лікарні "Охматдит" у Києві