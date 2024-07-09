Макс Чмерковський у річницю шлюбу з дружиною показав небачені фото з їхнього казкового весілля в США

У родині хореографа Макса Чмерковського особливе свято. Знаменитість разом зі своєю дружиною, танцівницею Петою Маргатройд, святкує річницю весілля.

Так, подружжя вже сім років живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди важливої дати, пара присвятила одне одному допис в Instagram із ніжним привітанням. Зокрема, Макс Чмерковський подякував дружині за те, що вона є в його житті.

"Сім років у шлюбі! З тобою ще 70, моє кохання! Найгарніша наречена, яку я коли-небудь бачив, і найкраща вечірка, в якій я коли-небудь брав участь!" – зазначив Чмерковський.

Макс Чмерковський із дружиною / Фото: instagram.com/maksimc

Тим часом Маргатройд нагадала, що вони перебувають у стосунках вже 10 років. Також танцівниця подякувала чоловікові, що далекого 2012 року почав залицятися до неї, адже з роками вони стали міцною сім'єю.

"Я з Максом 7 років у шлюбі та 10 років разом. Дякую, що залицявся до мене далекого 2012 року і завдяки тобі у мене є троє дітей, собака і гарне життя", - привітала чоловіка Пета.

Макс Чмерковський із дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

До речі, подружжя також опублікувало раніше небачені фото з їхнього казкового весілля, яке вони відіграли в США.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Днями знаменитість показала фото зі свого таємного весілля з чоловіком-іноземцем.

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