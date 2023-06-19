Макс Чмерковський вдруге став батьком і показав перше фото новонародженого малюка

Український танцівник Макс Чмерковський вдруге став батьком.

Радісною новиною хореограф поділився в Instagram. Знаменитість опублікував світлину, на якій тримає новонародженого малюка на руках, та залишив підпис: "З Днем батька мене". Щоправда, обличчя хлопчика подружжя не поспішає показувати.

Макс Чмерковський із новонародженим сином / Фото: instagram.com/maksimc

Загалом, танцівниця Пета Маргайтрод народжувала в одному з пологових Лос-Анджелеса. Малюк подружжя не поспішав з'являтися на світ. Макс і Пета не очікували, що саме цього дня настане час пологів, адже хореограф був в іншому місті, а його кохана – вдома.

Макс Чмерковський із дружиною / Фото: instagram.com/maksimc

До речі, в пологовому Чмерковський був поруч із дружиною та підтримував її. Як ділився танцівник, у нього на очах виступали сльози радості, адже народження довгоочікуваного другого сина – це зворушливий момент.

Зазначимо, Макс Чмерковський і Пета Маргатройд від 2017 року перебувають у шлюбі. Разом вони вже виховують спільного сина Шая, який народився 4 січня 2017 року.

Нагадаємо, раніше шоумен Іраклі Макацарія вперше став батьком. 21-річна дружина знаменитості народила йому сина. Новоспечені батьки назвали хлопчика Георгієм.

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