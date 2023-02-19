Макс Чмерковський влаштував запальні танці з вагітною дружиною та 6-річним сином

Суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський показав, як у його родині минають будні.

Зокрема, в Instagram знаменитість опублікував відео, де показав запальні танці з вагітною дружиною Петою Маргатройд та їхнім 6-річним сином Шаєм. Сімейство запалювало під хіт Бейонсе - Cuff It.

Артист поділився, що для їхньої родини танці – це звичне заняття. Вони дома постійно танцюють, однак не завжди це показують у соцмережах. Цього разу Макс зробив виняток, адже до них з дружиною приєднався 6-річний син.

"Насправді ми робимо це досить часто. Не завжди записуємо, але цього разу це було дуже мило. Шай ввічливо запитав, чи може він приєднатися. Так що ми не втрималися", - поділився танцівник.

Нагадаємо, раніше дружина Чмерковського показувала відео, де вони з чоловіком влаштували запальні танці. Пета продемонструвала, що чималий животик їй взагалі не заважає вправно та енергійно рухатися.

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