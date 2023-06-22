Український хореограф Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина та розсекретив його ім'я.

Так, танцівник разом зі своєю дружиною, танцівницею Петою Маргатройд, зробили подвійний допис в Instagram. Пара опублікувала фото малюка. На знімку їхній другий син солодко спить у бежевому костюмчику та шапочці, а поруч із ним лежала табличка з іменем. Подружжя дало їхньому другому малюку подвійне ім'я – Ріо Джон.

"Ми дуже раді показати вам нашого хлопчика. Шай вже найкращий старший брат. Ми всі нарешті у зборі. Життя прекрасне", - поділилися Пета та Макс.

Син Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

Зазначимо, вдруге Чмерковський та Маргатройд стали батьками 18 червня. Танцівниця народила сина в одній із лікарень Лос-Анджелеса. Макс весь час був поруч із дружиною та підтримував її. Також подружжя виховує сина Шая, який народився 4 січня 2017 року.

Нагадаємо, незабаром втретє стануть батьками Тимур Мірошниченко зі своєю дружиною Інною. Пара усиновлює дитину з дитбудинку. Раніше ведучий показував фото зі своїм названим 2-річним сином, до якого він щодня їздить до Житомира.

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