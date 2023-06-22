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Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина та розсекретив його ім'я

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина та розсекретив його ім'я

Макс Чмерковський з дружиною / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

18 червня танцівник вдруге став батьком.

Український хореограф Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина та розсекретив його ім'я.

Так, танцівник разом зі своєю дружиною, танцівницею Петою Маргатройд, зробили подвійний допис в Instagram. Пара опублікувала фото малюка. На знімку їхній другий син солодко спить у бежевому костюмчику та шапочці, а поруч із ним лежала табличка з іменем. Подружжя дало їхньому другому малюку подвійне ім'я – Ріо Джон.

"Ми дуже раді показати вам нашого хлопчика. Шай вже найкращий старший брат. Ми всі нарешті у зборі. Життя прекрасне", - поділилися Пета та Макс.

Син Макса Чмерковського / © instagram.com/maksimc
Син Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

Зазначимо, вдруге Чмерковський та Маргатройд стали батьками 18 червня. Танцівниця народила сина в одній із лікарень Лос-Анджелеса. Макс весь час був поруч із дружиною та підтримував її. Також подружжя виховує сина Шая, який народився 4 січня 2017 року.

Нагадаємо, незабаром втретє стануть батьками Тимур Мірошниченко зі своєю дружиною Інною. Пара усиновлює дитину з дитбудинку. Раніше ведучий показував фото зі своїм названим 2-річним сином, до якого він щодня їздить до Житомира.

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Дата публікації
Перегляди
8368
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