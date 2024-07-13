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Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина й розсекретив його подвійне ім'я

Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина й розсекретив його подвійне ім'я

Макс Чмерковський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maksimc

Малюка назвали в честь батька.

Український хореограф Макс Чмерковський, який нещодавно втретє став батьком, розсекретив ім'я наймолодшого сина.

Так, днями Макс і його дружина, танцівниця Пета Маргатройд оприлюднили радісну звістку про поповнення в родині. А наступного дня, сьогодні, 13 липня, пара вже повністю показала фото малюка й розсекретила його параметри. Зокрема, хлопчик народився з вагою у майже 4 кг зранку 12 липня. На зображенні малюк солодко спить на руках у Пети, а на його голові видніється шапочка.

Син Макса Чмерковського та Пети Маргатройд / © instagram.com/maksimc
Син Макса Чмерковського та Пети Маргатройд / Фото: instagram.com/maksimc

Ба більше, зіркові батьки також назвали ім'я третього сина – Мілан Максим Чмерковський на честь тата-хореографа.

"Тепер наша сім'я у повному складі", - мило підсумувала Пета та Макс у спільному дописі в Instagram.

У коментарях підписники пари розділили щасливу мить і привітали родину з народженням малюка:

  • Дуже щасливий за вас!
  • Вау, цей маленький хлопець щойно з печі. Вітання
  • Він ідеальний! Така рада за вас, друзі! Люблю вас усіх дуже сильно!
  • Подивіться на ці щічки... У майбутньому на них чекає багато поцілунків! Вітаю вас з неймовірним хлопчиком

Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот став татом первістка. Дружина зірки Наталія вже розповіла про свій стан і показала перші фото з виписування з пологового.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

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