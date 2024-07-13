Макс Чмерковський вперше показав обличчя новонародженого сина й розсекретив його подвійне ім'я

Малюка назвали в честь батька.
Український хореограф Макс Чмерковський, який нещодавно втретє став батьком, розсекретив ім'я наймолодшого сина.
Так, днями Макс і його дружина, танцівниця Пета Маргатройд оприлюднили радісну звістку про поповнення в родині. А наступного дня, сьогодні, 13 липня, пара вже повністю показала фото малюка й розсекретила його параметри. Зокрема, хлопчик народився з вагою у майже 4 кг зранку 12 липня. На зображенні малюк солодко спить на руках у Пети, а на його голові видніється шапочка.
Ба більше, зіркові батьки також назвали ім'я третього сина – Мілан Максим Чмерковський на честь тата-хореографа.
"Тепер наша сім'я у повному складі", - мило підсумувала Пета та Макс у спільному дописі в Instagram.
У коментарях підписники пари розділили щасливу мить і привітали родину з народженням малюка:
- Дуже щасливий за вас!
- Вау, цей маленький хлопець щойно з печі. Вітання
- Він ідеальний! Така рада за вас, друзі! Люблю вас усіх дуже сильно!
- Подивіться на ці щічки... У майбутньому на них чекає багато поцілунків! Вітаю вас з неймовірним хлопчиком
Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот став татом первістка. Дружина зірки Наталія вже розповіла про свій стан і показала перші фото з виписування з пологового.
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