Макс Чмерковський вперше розповів, як його вмовили стати "Холостяком": "Це була величезна помилка"

Танцівник дуже шкодує, що взяв участь у цьому шоу.

Відомий українсько-американський хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський прославився в Україні не своїми танцями.

Як відомо, саме Чмерковський став головним героєм першого сезону реаліті "Холостяк", який і приніс йому славу 10 років тому. Проте в інтерв'ю Маші Єфросиніній хореограф зізнався, що дуже довго відмовлявся від участі у шоу і розповів, чому, врешті, погодився. Знаменитість розповів, як продюсери проєкту його вмовили:

"Мене вмовили. Сказали дуже правильні речі. До того, поки вони їх договорили, я був готовий. Вони сказали, що в Україні є проблема – якась кількість дівчат на одного чоловіка. Чоловіки цим користуються. В основному, якісь незрозумілі стосунки. Можуть собі дозволити, приміром ,підняти руку, напитися. Мені якось так піднесли Україну. Що хотіли, щоб я був тим чоловіком, який подає приклад того, як це може ще бути. Поки вони договорили це речення, я вже був готовий. До цього я відмовлявся, сміявся", - пригадав Чмерковський.

Макс Чмерковський

Однак, щойно почалися знімання, Макс сильно пошкодував, що погодився:

"Я одразу зрозумів, що це була величезна помилка. Краще я б продовжував відмовлятися. Тому що я, виявляється, не продумав один маленький факт, що я не той, хто обирає серед жінок. Тобто, з одного боку я маю бути принцем на коні, а з іншого – переді мною 25 осіб і я якось тицяю пальцем – ти так, ти ні. Це ж так безглуздо. Це не фундамент для хороших, правильних стосунків", - пояснив Макс.

Макс Чмерковський був першим "Холостяком" 2011 року

Він також зізнався, що для нього було найважче на проєкті:

"Витримати його. Ці церемонії троянд – це було жахливо. Я дивлюся в очі людині, вона чомусь закохалась у мене. Ми з тобою зустрічались 1,5 хвилини…" – сказав танцівник.

Цікаво, що це шоу обожнює дружина Чмерковського Піта. Вона не пропускає американську версію і навіть хотіла долучити до перегляду чоловіка. Але не вийшло:

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

"Вона все намагається, щоб я з нею сидів, його дивився. Її знайома брала участь, ми дивилися її сезон. Вона мене підсаджує, типу що от ми робимо разом, сидимо, дивимося "Холостяка". А я такий сиджу… Він щось сказав, я кажу: "Люба, подивися, це ж неправда. Це йому сказали продюсери". Вона: "Все, вийди з кімнати, ти мені заважаєш". Тобто я договорився до того, що я звільнив себе від того, щоб дивитися цю дурницю", - сказав Макс.

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