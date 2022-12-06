Макс Чмерковський вшанував пам'ять померлої Кірсті Еллі, з якою брав участь у "Танцях з зірками" в США

Хореограф Макс Чмерковський вшанував пам'ять акторки Кірсі Еллі, яка померла на 72-му році життя від онкологічного захворювання.

Смерть зірки фільму "Двоє: я і моя тінь" дуже засмутила хореографа, адже вони були добре знайомі після спільної участі у американській версії проєкту "Танці з зірками" 2011 та 2012 років. Чмерковський написав відкритого листа до Еллі у своєму Instagram.

"Ми не розмовляли останнім часом, і я розповім тобі все, коли нарешті побачу тебе, але поки я хочу сказати, що дуже люблю тебе і бажаю тобі спокійного відпочинку. Ти була однією із найунікальніших людей, яких я коли-небудь зустрічав, і одним із найяскравіших моментів мого особистого та професійного життя", - написав хореограф.

Макс пригадав, що часом у них із Кірсі були непрості стосунки, але на все життя він запам'ятає її, як яскраву людину.

Макс Чмерковський та Кірсті Еллі

"Поки я друкую це, спогади про наше спільне проведення часу проносяться в моїй голові, я згадую, якою абсолютно дикою ти була, і починаю плакати. Те, чого б ти зовсім не хотіла. А зараз я не можу не посміхнутися, бо згадав, що саме ти хотіла, щоб я сказав на твоїх похоронах. Не думаю, що зможу це зробити тут... Я думав, що ти завжди будеш поруч. Я хотів б, щоб ми частіше розмовляли. Дякую тобі за все. Я люблю тебе, Кірсті Еллі", - додав Макс.

Зазначимо, що Макс та Кірсті майже перестали спілкуватися на початку війни в Україні. Тоді акторка заявила, що не буде коментувати та втручатися у події, адже не знає, на чиєму боці правда. У свою чергу хореограф намагався донести до подруги, хто насправді ворог у цій війні.

Наразі вже стало відомо, що акторка пішла з життя через боротьбу із раком товстої кишки.

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