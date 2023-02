Макс Чмерковський з вагітною дружиною та сином відтворили культовий виступ Ріанни на Супербоулі

Хореограф Макс Чмерковський та його вагітна дружина Пета Маргатройд весело проводять сімейні будні у творчій атмосфері.

У Instagram зіркове подружжя поділилося кумедним відео зі своїм 6-річним сином Шаєм. Сімейство відтворило культовий виступ вагітної Ріанни на Супербоулі-2023.

Пета перевтілилася у попзірку у червоному спортивному костюмі та навіть взяла до рук мікрофон, щоб заспівати хіт Рірі Bitch Better Have My Money. А ось Макс з сином показали брейк на передньому платі.

"Ми просто не могли втриматися! Шай затьмарив усіх, а Пета прожила своє найкраще життя! До речі, якщо ви знаєте Макса, то ви знаєте, що Ріанна була його "таємним коханням" ще з часів "Umbrella", - написала під роликом родина Чмерковського.

Нагадаємо, раніше Макс та Пета також влаштовували разом з сином запальні танці на камеру під пісню Бейонсе.

