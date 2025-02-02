Макс Чмерковський замилував фото одразу з трьома синами у їхньому будинку в США

Діти танцівника попозували в однакових луках.
Український хореограф Макс Чмерковський потішив фанів сімейним контентом.
У фотоблогу знаменитість опублікував низку кадрів, які зробив під час вихідного у власному будинку в США, який нещодавно ледь не згорів. На зображенні багатодітний батько, вмостившись на дивані, вмикав трьом синам телевізор. До того ж 8-річний Шейя Александер, однорічний Ріо та 6-місячний Мілан-Максим були одягнені в однакові піжами. Поруч з ними також перебував домашній улюбленець.
Макс зізнався, що не може повірити, що така сімейна ідилія – його реальність: "Досі не знаю, як це все сталося, але я такий щасливий, що це все сталося! Скажений ранок і однакові піжами стали простим збігом".
У коментарях шанувальники залишили зірковому батькові компліменти, а його дружина Пета пообіцяла, що "скоро повернеться додому".
- Весь твій світ просто перед тобою
- Тобі так пощастило мати трьох дітей
- Дуже мило! Максе, ти найкращий батько
- Інакше й не уявити
Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік відповів, чи планує під час війни виїхати за кордон з трьома синами та дружиною.
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