Макс Чмерковський замилував фото одразу з трьома синами у їхньому будинку в США

Український хореограф Макс Чмерковський потішив фанів сімейним контентом.

У фотоблогу знаменитість опублікував низку кадрів, які зробив під час вихідного у власному будинку в США, який нещодавно ледь не згорів. На зображенні багатодітний батько, вмостившись на дивані, вмикав трьом синам телевізор. До того ж 8-річний Шейя Александер, однорічний Ріо та 6-місячний Мілан-Максим були одягнені в однакові піжами. Поруч з ними також перебував домашній улюбленець.

Макс Чмерковський з синами / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський з синами / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський з синами / Фото: instagram.com/maksimc

Макс зізнався, що не може повірити, що така сімейна ідилія – його реальність: "Досі не знаю, як це все сталося, але я такий щасливий, що це все сталося! Скажений ранок і однакові піжами стали простим збігом".

У коментарях шанувальники залишили зірковому батькові компліменти, а його дружина Пета пообіцяла, що "скоро повернеться додому".

Весь твій світ просто перед тобою

Тобі так пощастило мати трьох дітей

Дуже мило! Максе, ти найкращий батько

Інакше й не уявити

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік відповів, чи планує під час війни виїхати за кордон з трьома синами та дружиною.

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