Макс Чмерковський згадав Чапкіса, місце якого посів на "Танцях з зірками"

Хореограф щасливий, що повернувся на батьківщину.
Член журі шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський висловив своє враження від участі у проєкті та повернення до України.
Хореограф зізнався, що відчуває гордість і щасливий, що повернувся на батьківщину. Окрім того він висловив захоплення командою, яка робить "Танці" і зазначив, що це "вау навіть на міжнародному рівні".
Окрім того, Чмерковський згадав й легендарного Григорія Миколайовича Чапкіса, місце якого посів у кріслі членів журі. Нагадаємо, що Чапкіс помер 13 червня цього року.
"Відчуваю особливу гордість, що сьогодні сиджу в кріслі легендарної зірки. Григорій Чапкіс – приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, a це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок. Світла пам'ять вам", - зазначив Чмерковський.
Він додав, що пишається працювати з такими людьми і бути членом журі у шоу "Танці з зірками".
Нагадаємо, що минулої неділі відбувся перший прямий ефір шоу "Танці з зірками". За його підсумками, лідером стала пара Дмитра Кадная і Аліни Лі.