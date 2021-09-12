Макс Чмерковський розповів, що його син від трьох років танцює: "Я не хотів його вчити"

Макс Чмерковський розповів, що його син від трьох років танцює: "Я не хотів його вчити"

Хлопчику зараз чотири роки.

Член журі шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який днями розповів, чи знайомий з учасниками шоу, зізнався, що його маленький син також займається танцями.

Так, хлопчик навчається бальних танців. Однак, як розповів Макс "Світському життю", він особисто не тренує сина, це роблять його друзі. І, схоже, 4-річний хлопчик досягає неабияких результатів. Адже й сам Чмерковський був шокований здібностями сина.

"Я відразу знав, що ми з дружиною віддамо його на танці. І якщо йому сподобається, то він цим займатиметься. Він вже рік ходив на танці. В нього був показовий виступ. Я був шокований", - зізнався член журі.

Окрім цього, Макс поділився ще однією доволі таки цікавою новиною. Він зізнався, що планує своє майбутнє пов’язати з акторським ремеслом. Він заради цього пішов до школи акторської майстерності та переїхав до Лос-Анджелеса.

"Я танцюватиму доти, доки мені дозволятиме це робити моя фізична підготовка. Але, як тільки я закінчу зі своєю танцювальною кар’єрою, то хочу спробувати себе в амплуа актора", - розповів хореограф.

Нагадаємо, Макс Чмерковський мешкає з дружиною та сином в США. Нещодавно знаменитість оприлюднив знімок своєї обраниці, Пети Маргатройд.

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