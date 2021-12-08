Макс Чмерковський зізнався, за участь у якому українському шоу йому соромно

Хореограф досі шкодує про це.

Суддя п'ятого оновленого сезону шоу "Танці із зірками", хореограф Макс Чмерковський зізнався, за участь у якому проєкті йому соромно.

Так, знаменитість поділився, що жалкує про те, що був головним героєм першого сезону "Холостяка". Про це він розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок".

"Я не думаю, що це був правильний для мене на той момент проєкт. Я не про популярність, а про те, у що я вірю чи не вірю. Я не вірю, що вибирати з людей – це правильно. Зазвичай це так - телевізійний роман, попіарилися і потім розбіглися", – поділився зірка.

Макс Чмерковський 2011 року

Нагадаємо, що тоді 2011 року у фіналі проєкту Макс обирав між перекладачкою Олександрою Шульгіною та співачкою Яною Соломко. Свій вибір він зупинив на Саші, але після завершення шоу пара розійшлася.

Також знаменитість відповів, ким би він став, якби не зайнявся хореграфією. Так, зірка поділився, що він навчався на хіміко-біологічному факультеті, тому працював би фармацевтом.

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