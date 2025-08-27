Макс Чмерковський на милих фото показав одразу трьох синів і повідомив про важливу подію в сім'ї

Макс Чмерковський / © пресслужба каналу "1+1"

Український хореограф Макс Чмерковський показав одразу трьох своїх синів від дружини, американської танцівниці Пети Маргатройд.

Милими фото знаменитість поділився в Instagram не просто так, а з нагоди важливої події в родині. Середній син подружжя відправляється до дошкільного закладу. Тож, з нагоди цієї особливої події закохані влаштували свято.

Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/maksimc

Сини Макса Черковського та Пети Маргатройд попозували перед об'єктивом фотокамери. Найстарший Шай тримав молодшого братика Мілана на руках, тим часом Ріо був зображений із таблицею, де йшлося про те, що він йтиме до дошкільного закладу.

"Перший день дошкільного закладу в Ріо", - поділилося подружжя.

Сини Макса Чмерковського / © instagram.com/maksimc

Щоправда, користувачі були дещо спантеличені. Річ у тім, що Ріо лише два роки, тож фанам було дивно те, що подружжя так рано віддає хлопчика на навчання. Однак знаменитості не стали пояснювати, чому прийняли таке рішення.

Зазначимо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд перебувають в стосунках від 2012 року. Пара зіграла весілля у липні 2017-го. Вони виховують трьох синів – 8-річного Шая, 2-річного Ріо та однорічного Мілана.

