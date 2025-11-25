- Дата публікації
Макс Чмерковський на рідкісному фото показався одразу з трьома синами від дружини-американки
Танцівник продемонстрував, як його діти помітно підросли та змінились.
Український хореограф Макс Чмерковський вперше за тривалий час показав одразу трьох синів від дружини, американської танцівниці Пети Маргатройд.
Сімейним знімком знаменитість поділився в Instagram. На фото усміхнений танцівник тримав двох менших хлопчиків - 2-річного Ріо та однорічного Мілана - на руках. Тим часом 8-річний Шай стояв поруч із батьком та братами. Всі вони позували в піжамах. На кадрах можна розгледіти, як діти Макса Чмерковського вже помітно підросли та змінились.
Також хореограф поділився, що сини та дружина, якої на світлині не вистачає, найважливіші люди в його житті. Окрім того, танцівник наголосив, що цей Тиждень подяки для нього є особливим, оскільки він проводить його з родиною.
"Тато вдома. Діти плюс Пета Маргатройд - і нічого інше не має значення. Найвдячніший Тиждень подяки, частиною якого я коли-небудь був", - зазначив танцівник.
