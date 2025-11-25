ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Макс Чмерковський на рідкісному фото показався одразу з трьома синами від дружини-американки

Танцівник продемонстрував, як його діти помітно підросли та змінились.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Макс Чмерковський із дружиною

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/maksimc

Український хореограф Макс Чмерковський вперше за тривалий час показав одразу трьох синів від дружини, американської танцівниці Пети Маргатройд.

Сімейним знімком знаменитість поділився в Instagram. На фото усміхнений танцівник тримав двох менших хлопчиків - 2-річного Ріо та однорічного Мілана - на руках. Тим часом 8-річний Шай стояв поруч із батьком та братами. Всі вони позували в піжамах. На кадрах можна розгледіти, як діти Макса Чмерковського вже помітно підросли та змінились.

Також хореограф поділився, що сини та дружина, якої на світлині не вистачає, найважливіші люди в його житті. Окрім того, танцівник наголосив, що цей Тиждень подяки для нього є особливим, оскільки він проводить його з родиною.

Макс Чмерковський із синами / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський із синами / © instagram.com/maksimc

"Тато вдома. Діти плюс Пета Маргатройд - і нічого інше не має значення. Найвдячніший Тиждень подяки, частиною якого я коли-небудь був", - зазначив танцівник.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського показала їхнього підрослого однорічного сина. Також Юлія Бакуменко замилувала їхньою з Оскаром розмовою.

Дата публікації
Кількість переглядів
307
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie