Макс Чмерковський на рідкісному фото показався одразу з трьома синами від дружини-американки

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/maksimc

Український хореограф Макс Чмерковський вперше за тривалий час показав одразу трьох синів від дружини, американської танцівниці Пети Маргатройд.

Сімейним знімком знаменитість поділився в Instagram. На фото усміхнений танцівник тримав двох менших хлопчиків - 2-річного Ріо та однорічного Мілана - на руках. Тим часом 8-річний Шай стояв поруч із батьком та братами. Всі вони позували в піжамах. На кадрах можна розгледіти, як діти Макса Чмерковського вже помітно підросли та змінились.

Також хореограф поділився, що сини та дружина, якої на світлині не вистачає, найважливіші люди в його житті. Окрім того, танцівник наголосив, що цей Тиждень подяки для нього є особливим, оскільки він проводить його з родиною.

Макс Чмерковський із синами / © instagram.com/maksimc

"Тато вдома. Діти плюс Пета Маргатройд - і нічого інше не має значення. Найвдячніший Тиждень подяки, частиною якого я коли-небудь був", - зазначив танцівник.

