Макс Чмерковський неочікувано став актором у США та зіграв головну роль у серіалі

Український танцівник Макс Чмерковський, який вже багато років живе в США, неочікувано став актором.

Ба більше, хореограф вже й встиг зіграти в серіалі головну роль. Стрічка має назву "Дика тиша". До слова, серіал не звичайний, а вертикальний. Родзинкою таких картин є те, що вони знімаються спеціального для телефонного перегляду, оптимізовані під соцмережі, а тривалість серій до 15 хвилин.

Як пише Deadline, Макс Чмерковський зіграв у "Дикій тиші" головну роль. Танцівник втілив на екранах самітника Джека, який горює за втратою дружини. Йому на шляху трапляється Камілла, яку він рятує від самогубства. Вони разом долають самотність, формують емоційний зв'язок та стикаються з минулим.

Макс Чмерковський вже прокоментував свій акторський дебют. Танцівник не приховує, що нове амплуа стало для нього викликом. Тим не менш, хореограф тішиться, що йому випала нагода спробувати себе в ролі актора.

