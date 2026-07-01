Макс Чмерковський після переїзду похизувався новим розкішним будинком у Флориді

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

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Український хореограф Макс Чмерковський після переїзду похизувався новим розкішним будинком.

Знаменитість тривалий час жив у Каліфорнії. Проте танцівник із дружиною Петою Маргатройд та трьома снами переїхав до Флориди. А це ж хореограф показав свій новий дім. Макс Чмерковський разом із родиною оселився у двоповерховому будинку. В Instagram знаменитість вже засвітив оселю зсередини.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Судячи зі світлин, будинок доволі просторий, а його інтер’єр виконаний у світлих кольорах. Окрім того, оселя чудово освітлена, адже там є чимало вікон.

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Макс Чмерковський із сином / © instagram.com/maksimc

На подвір’ї є розкішний газон. Окрім того, дітлахам Макса Чмерковського та Пети Маргатройд є де розгулятися та де порозважатися, оскільки там є спортивний майданчик та басейн, де вони можуть рятуватися від спеки.

Син Макса Чмерковського / © instagram.com/maksimc

Наразі родина хореографа поступово обживається. Щоправда, родині ще необхідно буде розпакувати чимало речей, але, попри це, вони неабияк тішаться переїзду.

Новий будинок Макса Чмерковського / © instagram.com/maksimc

Нагадаємо, нещодавно Макс Чмерковський розсекретив переїзд разом із родиною. Танцівник вже пояснив, через що вони з дружиною ухвалили таке рішення.

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