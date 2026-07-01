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Макс Чмерковський після переїзду похизувався новим розкішним будинком у Флориді
Танцівник показав свою нову оселю зсередини.
Український хореограф Макс Чмерковський після переїзду похизувався новим розкішним будинком.
Знаменитість тривалий час жив у Каліфорнії. Проте танцівник із дружиною Петою Маргатройд та трьома снами переїхав до Флориди. А це ж хореограф показав свій новий дім. Макс Чмерковський разом із родиною оселився у двоповерховому будинку. В Instagram знаменитість вже засвітив оселю зсередини.
Судячи зі світлин, будинок доволі просторий, а його інтер’єр виконаний у світлих кольорах. Окрім того, оселя чудово освітлена, адже там є чимало вікон.
На подвір’ї є розкішний газон. Окрім того, дітлахам Макса Чмерковського та Пети Маргатройд є де розгулятися та де порозважатися, оскільки там є спортивний майданчик та басейн, де вони можуть рятуватися від спеки.
Наразі родина хореографа поступово обживається. Щоправда, родині ще необхідно буде розпакувати чимало речей, але, попри це, вони неабияк тішаться переїзду.
Нагадаємо, нещодавно Макс Чмерковський розсекретив переїзд разом із родиною. Танцівник вже пояснив, через що вони з дружиною ухвалили таке рішення.