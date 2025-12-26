- Дата публікації
Макс Чмерковський показав, як із дружиною та одразу трьома синами відсвяткував Різдво в США
Хореограф провів особливе свято в родинному колі.
Український танцівник Макс Чмерковський показав, як із дружиною, американською танцівницею Петою Маргатройд, та трьома синами відсвяткував Різдво у США.
Особливий день хореограф провів у родинному колі. Вони заздалегідь замовили однакове вбрання – червоні піжами з малюнком сніжинки. Звичайно ж, родина одягнулась у family look і влаштувала сімейний фотосет, результатом якого вже поділилась в Instagram.
На знімках Макс Чмерковський тримав середнього сина Ріо на руках, а Пета Маргатройд – наймолодшого Мілана. Тим часом найстарший Шай стояв поруч із батьками та братами і кумедно позував.
"Щасливого Різдва", - підписав родинні світлини хореограф.
Тим часом користувачі просто засипали родину Макса Чмерковського компліментами. Окрім того, прихильники не залишили їх без побажань щасливого Різдва.
Яка гарна сім'я! Зі святом!
Чудова сім'я! Щасливого Різдва вам усім!
Щасливого Різдва цій чудовій сім'ї!
