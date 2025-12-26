Макс Чмерковський показав, як із дружиною та одразу трьома синами відсвяткував Різдво в США

Макс Чмерковський / © пресслужба каналу "1+1"

Український танцівник Макс Чмерковський показав, як із дружиною, американською танцівницею Петою Маргатройд, та трьома синами відсвяткував Різдво у США.

Особливий день хореограф провів у родинному колі. Вони заздалегідь замовили однакове вбрання – червоні піжами з малюнком сніжинки. Звичайно ж, родина одягнулась у family look і влаштувала сімейний фотосет, результатом якого вже поділилась в Instagram.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

На знімках Макс Чмерковський тримав середнього сина Ріо на руках, а Пета Маргатройд – наймолодшого Мілана. Тим часом найстарший Шай стояв поруч із батьками та братами і кумедно позував.

"Щасливого Різдва", - підписав родинні світлини хореограф.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Тим часом користувачі просто засипали родину Макса Чмерковського компліментами. Окрім того, прихильники не залишили їх без побажань щасливого Різдва.

Яка гарна сім'я! Зі святом!

Чудова сім'я! Щасливого Різдва вам усім!

Щасливого Різдва цій чудовій сім'ї!

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

