Макс Чмерковський показався з дружиною та одразу трьома синами і повідомив про їхнє важливе свято

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/maksimc

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Український хореограф Макс Чмерковський повідомив про важливе свято в його родині.

Дружина знаменитості – танцівниця Пета Маргатройд – святкує день народження. Обраниці Чмерковського виповнилося 39 років. Тож, хореограф присвятив коханій вітальний допис в Instagram. Танцівник опублікував їхнє родинне фото з одразу трьома синами, а також адресував дружині теплі та приємні слова.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Зокрема, Макс Чмерковський безмежно вдячний дружині за те, яку сім'ю вони створили разом з чудовими дітьми. Хореограф переконаний, що Пета – його друга половинка, без якої він просто не уявляє свого життя. Завдяки дружині танцівник стає кращим та може насолоджуватися спокоєм, яким вони разом наповнюють їхню сім'ю.

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Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

"В абсолютному хаосі нашого життя ти знову і знову доводиш, що ти - наш головний капітан. Сказати, що я б не хотів жити без тебе, було б грубим применшенням. На даний момент я справді переконаний, що просто не зміг би жити без тебе. Ти подарувала мені себе, наших хлопців, це життя. Ти принесла у моє життя м'якість і мир, спокій і безтурботність. Ти — інь для мого янь. З днем народження, крихітко", - привітав дружину танцівник.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вітав дружину, артистку Ольгу Горбачову, з днем народження. З нагоди особливої дати знаменитість показав фото коханої різної давнини.