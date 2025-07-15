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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
49
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Макс Чмерковський показався з дружиною та одразу трьома синами і повідомив про їхнє важливе свято

Дружина Макса Чмерковського святкує день народження. Хореограф вже привітав обраницю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Макс Чмерковський із дружиною

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/maksimc

Український хореограф Макс Чмерковський повідомив про важливе свято в його родині.

Дружина знаменитості – танцівниця Пета Маргатройд – святкує день народження. Обраниці Чмерковського виповнилося 39 років. Тож, хореограф присвятив коханій вітальний допис в Instagram. Танцівник опублікував їхнє родинне фото з одразу трьома синами, а також адресував дружині теплі та приємні слова.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Зокрема, Макс Чмерковський безмежно вдячний дружині за те, яку сім'ю вони створили разом з чудовими дітьми. Хореограф переконаний, що Пета – його друга половинка, без якої він просто не уявляє свого життя. Завдяки дружині танцівник стає кращим та може насолоджуватися спокоєм, яким вони разом наповнюють їхню сім'ю.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

"В абсолютному хаосі нашого життя ти знову і знову доводиш, що ти - наш головний капітан. Сказати, що я б не хотів жити без тебе, було б грубим применшенням. На даний момент я справді переконаний, що просто не зміг би жити без тебе. Ти подарувала мені себе, наших хлопців, це життя. Ти принесла у моє життя м'якість і мир, спокій і безтурботність. Ти — інь для мого янь. З днем народження, крихітко", - привітав дружину танцівник.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський із дружиною та синами / © instagram.com/maksimc

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вітав дружину, артистку Ольгу Горбачову, з днем народження. З нагоди особливої дати знаменитість показав фото коханої різної давнини.

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