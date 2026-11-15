Макс Леонов заінтригував появою на "Голосі країни-14": тренери змусили його похвилюватися

Макс Леонов, Юрій Горбунов, Голос країни-14 / © 1+1

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Зірка «Танців з зірками» Макс Леонов несподівано з’явився за лаштунками «Голосу країни-14» та розкрив, кого прийшов підтримати на вокальному шоу.

Учасницею нового випуску стала одеситка Валерія Вовк, яка має чималий музичний досвід. Дівчина навчалася у всесвітньо відомому музичному університеті Берклі у США, а також свого часу виступала в дуеті зі Святославом Вакарчуком у Нью-Йорку. Після чотирьох років еміграції вона повернулася до рідної Одеси та вирішила випробувати свої сили на українській сцені.

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Підтримати Валерію прийшов відомий танцівник Макс Леонов. За лаштунками ведучий Юрій Горбунов поцікавився, що пов’язує чоловіка зі співачкою. У відповідь Макс лаконічно пояснив, що вони просто друзі.

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На сцені Валерія виконала пісню «Ти з любови собі не жартуй». Однак тренери до останнього вагалися з рішенням, чим неабияк схвилювали її зіркового друга Леонова. Зрештою червону кнопку натиснув MONATIK і запросив талановиту одеситку до своєї команди. Група-підтримки була неабияк рада за подругу.

Макс Леонов, Юрій Горбунов, Голос країни-14 / © 1+1

Інші наставники також відзначили вокальні здібності дівчини. Ба більше, Наталія Могилевська навіть підбурювала Тіну Кароль розвернути крісло, однак та пояснила, що вже має чимало учасників у команді. Після успішного виступу Леонов за лаштунками зауважив, що інші тренери «ще шкодуватимуть, що не повернулися вчасно».

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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