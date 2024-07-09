Максим Галкін довів до істерики росіян своєю реакцією на обстріл "Охматдиту" у Києві: "Якесь пекло"

Російський гуморист Максим Галкін відреагував на масовану ракетну атаку Росії 8 липня.

Так, артист висловив глибокі співчуття українцям і особливо гостро відреагував на масштаби ворожих дій у Києві, де було зруйновано дитячу столичну лікарню "Охматдит". Максим не зміг пройти повз російського терору й поширив кадри з операційної, де лікарі рятували маленьке життя просто під час обстрілів країною-агресоркою. До того ж шоумен розповів прихильникам про приголомшливу кількість жертв внаслідок атаки, серед яких – безліч дітей, які лікувалися у медзакладі.

"Одне з жахливих фотодоказів сьогоднішнього (8 липня – прим. ред.) дня – лікарі продовжують робити операцію на відкритому серці дитини просто під час ракетної атаки РФ. Станом на зараз після масованої атаки України 37 загиблих, серед них троє дітей, 170 поранених, з них 13 дітей. Це якесь пекло, якому немає кінця. Дуже глибокі співчуття родинам загиблих", - написав Галкін.

Максим Галкін відреагував на російський обстріл України / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, Галкін вимкнув коментарі під дописом, щоб не вислуховувати чергову істерику росіян, які давно зненавиділи його за проукраїнські погляди. Проте окупанти вже знайшли вихід і почали обурюватися під іншими дописами гумориста: "Гей ти, навіщо вводиш в оману людей. Ця ракета не з Росії. Очі розплющи", "Євреям слова не давали".

До слова, саме через підтримку України комік разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми виїхав з РФ, публічно засудивши кровопролитну війну, яку вона розв'язала.

Нагадаємо, нещодавно Алла Борисівна також різко відреагувала на російську атаку українських міст і поширила жахливі кадри з місць "прильоту".

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