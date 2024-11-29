Максим Галкін іронічно висміяв себе на фото, зробленому понад 30 років тому на ринку в Греції

Російський гуморист Максим Галкін показав, який вигляд мав понад 30 років тому.

У своєму фотоблогу гуморист опублікував архівне фото, зроблене у 1990-х роках. На зображенні юний Максим позує у коротких шортах, майці та з пакетом в руках. Позаду нього видніються прилавки на місцевому ринку у Греції. Своєю чергою, Галкін іронічно висміяв своє тогочасне відчуття стилю, насмішивши юзерів у Мережі.

Максим Галкін на архівному фото / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Лихі 90-ті. Хлопчина на відпочинку. Греція. Бездоганний смак. Тяжка шкіряна барсетка витончено підкреслює майку-алкоголічку вихідного дня. Фривольні подерті шорти з ненав'язливим забарвленням грайливо контрастують із серйозними "котлами" на руці. У кадр не потрапили сандалії, одягнені на темні коштовні шкарпетки. Але купівельна спроможність моделі підкреслюється престижним поліетиленовим пакетом із модним принтом", - жартома описав свій вигляд Максим Галкін.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін на свіжому фото показав свою родину, яка виїхала з держави-терористки РФ. Шоумен поділився рідкісним кадром, як він з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми гостював у Христини Орбакайте – старшої доньки його дружини.

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