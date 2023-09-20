Максим Галкін на чесному селфі показав, який вигляд зараз має 74-річна Алла Пугачова

Російський шоумен та гуморист Максим Галкін поділився рідкісним селфі зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.

На сторінці в Instagram артист розмістив фотографію, де вони з Аллою Борисівною дивляться у камеру і щиро усміхаються. Подружжя позує на тлі моря, і, як зазначив у геопозиції актор, наразі вони перебувають у місті Тель-Авів, Ізраїль.

На світлині Галкін постає зі скуйовдженим від вітру з моря волоссям, та в сірій футболці. Пугачова постає з мінімальним макіяжем у білосніжній сорочці. Цю світлину Галкін залишив без підпису, також гуморист вимкнув коментарі до фотографії.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Цілком можливо, що таким чином актор хотів показати, що попри те, що на подружжя у Росії виливається багато хейту через підтримку України, вони дотримуються прислів'я "Собака гавкає, а караван іде".

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін поділився атмосферним відео зі святкування ювілею їхніх з Аллою Пугачовою дітей – Лізою та Гаррі. Сину і доньці подружжя виповнилося 10 років. Зірковий батько показав, як вони з родиною відсвяткували цей день.

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