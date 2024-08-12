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Максим Галкін на концерті влучно поставив на місце відомого путініста: "Йдіть за російським кораблем"

Максим Галкін на концерті влучно поставив на місце відомого путініста: "Йдіть за російським кораблем"

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пропагандист намагався присоромити шоумена, однак відповідь від нього не забарилася.

Російський гуморист Максим Галкін просто під час концерту влучно поставив на місце відомого путініста.

Інцидент стався в Юрмалі. Максим Галкін під час свого виступу спустився до зали, аби поспілкуватися з глядачами, коли натрапив на блогера. Чоловік звернувся до гумориста та сказав, що прийшов сюди, аби обматюкати його: "У мене невелика проблема. Мені треба сказати, що ви – дов***б".

Відповідь від Галкіна не забарилася. Він висміяв чоловіка, який витратив чималу суму коштів на квиток у перший ряд. Ба більше, Галкін ще й подякував блогерові, адже витрачені кошти підуть на користь його сім'ї.

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"А ви спеціально прийшли заради цього? Купили квиток у перший ряд? Дякую! Ваші гроші підуть на користь моєї сім’ї, незважаючи на вашу думку. Це ж чудово, слухайте, дуже вам дякую", - відповів путіністові Галкін.

Та на цьому агресивний глядач не зупинися. Він підійшов до сцени та почав розкладати там гвоздики у парній кількості. На прохання Галкіна припинити це робити, чоловік не реагував. Врешті, шоумен просто послав його слідом за російським кораблем. Що цікаво, присутні оцінили вчинок Галкіна. Глядачі з захопленням почали аплодувати коміку.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показував, як працює російська пропаганда. Також шоумен продемонстрував, як РФ мститься йому за підтримку України.

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