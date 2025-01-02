Максим Галкін на милому відео показав, як співає з 11-річною донькою-красунею від Пугачової

Російський комік Максим Галкін потішив сімейним контентом із 11-річною донькою від дружини, співачки Алли Пугачової.

У своєму Instagram шоумен опублікував рідкісне відео з Лізою. На кадрах Максим Галкін співав у ресторані, де вони всією сім'єю святкували Новий 2025 рік. Тим часом донька-красуня гумориста та співачки стояла поруч із батьком. Ліза ніжно обіймала тата та тулилася до нього щічкою. Максим Галкін на відео демонстрував свій вокальний талант, а дівчинка ж не квапилася співати, а лише заворожено слухала.

До слова, Алла Пугачова теж засвітилася на кадрах. Усміхнена виконавиця знімала на відео, як її чоловік Максим Галкін співає, а донечка мило стоїть поруч.

Максим Галкін показав, як співає в обіймах 11-річної доньки від Алли Пугачової

Кадри з Лізою шоумен підписувати не став. Тим часом прихильники просто засипали їх компліментами. Фани зазначили, що Ліза росте справжньою красунею. Також вони побажали щастя їхній сім'ї.

Ну яка все ж таки чудова родина! Дивилася на вас і усмішка не сходила з обличчя. Всій ​​вашій родині найкращі побажання!

Таке чудове та зворушливе відео!

Потрібен дует! Із Новим роком, наші любі! Ліза така гарна, вся у маму!

Нагадаємо, Максим Галкін також показував, як у Новий рік затанцював із Аллою Пугачовою. Шоумен також здивував молодим виглядом артистки.

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