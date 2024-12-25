Максим Галкін на рідкісному фото показав щасливу Пугачову та їхню помітно підрослу 11-річну доньку

Російський гуморист Максим Галкін на рідкісному фото показав, який зараз вигляд має його дружина, співачка Алла Пугачова, та їхня 11-річна донька.

Так, шоумен потішив підписників сімейним контентом. Зокрема, гуморист на атмосферному знімку продемонстрував, як вони готуються до свят та заряджаються позитивним настроєм. На фото, яке Галкін опублікував в Instagram, була зображена Алла Пугачова та їхня 11-річна донька Ліза.

Вони позували перед камерою у святковому family look. Щаслива Алла Пугачова та Ліза одягнули червоні светри з малюнками ялинок та пряниковим чоловічком, а також штани в клітинку. Позували вони на тлі яскраво прикрашеного деревця - головного атрибута Нового року. Як зазначив шоумен, у них вже передноворічний настрій.

Алла Пугачова з донькою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Передноворічний настрій", - коротко підписав святкове фото гуморист.

Зазначимо, раніше Максим Галкін привітав користувачів із Різдвом. Шоумен зробив це по-особливому – українською мовою.

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