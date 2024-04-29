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Максим Галкін на свіжому фото показав, який зараз вигляд має 75-річна Алла Пугачова

Максим Галкін на свіжому фото показав, який зараз вигляд має 75-річна Алла Пугачова

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Гуморист поділився новим знімком своєї дружини.

Російський гуморист Максим Галкін потішив свіжим фото своєї дружини, російської співачки Алли Пугачової.

Новим знімком комік поділився у своєму Instagram. 75-річна Алла Борисівна позувала у домашньому вбранні. Зокрема, виконавиця постала перед камерою у халатику та з рушником на голові, ймовірно, вона саме прийняла ванну або душ.

На фото Алла Пугачова особливо не використовувала фільтрів та фотошопу. Утім, співачка все ж таки не змогла відмовитися від макіяжу та підкреслила очі тінями.

Аллу Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru
Аллу Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін не став занадто мудрувати з підписом до фото, а лише коротко зазначив: "Добрий ранок!".

У коментарях підписники гумориста, серед яких чимало українців, засипали Аллу Пугачову компліментами. Вони зазначили, що співачка має гарний вигляд у будь-якому віці.

  • Алла Борисівна, ви прекрасні в будь-якому віці. Ви більше, ніж час! Здоров'я і щастя вашій сім'ї.
  • Якщо згадати, настільки вона талановита, мудра та скільки добра зробила, то не припиняєш нею захоплюватись. Довгих років життя та міцного вам здоров'я!
  • Алла Борисівна має гарний вигляд! Міцного вам здоров'я!

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова святкувала день народження. У святковий день Максим Галкін просто здивував молодим виглядом артистки.

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