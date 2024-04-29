Максим Галкін на свіжому фото показав, який зараз вигляд має 75-річна Алла Пугачова

Гуморист поділився новим знімком своєї дружини.
Російський гуморист Максим Галкін потішив свіжим фото своєї дружини, російської співачки Алли Пугачової.
Новим знімком комік поділився у своєму Instagram. 75-річна Алла Борисівна позувала у домашньому вбранні. Зокрема, виконавиця постала перед камерою у халатику та з рушником на голові, ймовірно, вона саме прийняла ванну або душ.
На фото Алла Пугачова особливо не використовувала фільтрів та фотошопу. Утім, співачка все ж таки не змогла відмовитися від макіяжу та підкреслила очі тінями.
Максим Галкін не став занадто мудрувати з підписом до фото, а лише коротко зазначив: "Добрий ранок!".
У коментарях підписники гумориста, серед яких чимало українців, засипали Аллу Пугачову компліментами. Вони зазначили, що співачка має гарний вигляд у будь-якому віці.
- Алла Борисівна, ви прекрасні в будь-якому віці. Ви більше, ніж час! Здоров'я і щастя вашій сім'ї.
- Якщо згадати, настільки вона талановита, мудра та скільки добра зробила, то не припиняєш нею захоплюватись. Довгих років життя та міцного вам здоров'я!
- Алла Борисівна має гарний вигляд! Міцного вам здоров'я!
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова святкувала день народження. У святковий день Максим Галкін просто здивував молодим виглядом артистки.
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