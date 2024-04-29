Максим Галкін на свіжому фото показав, який зараз вигляд має 75-річна Алла Пугачова

Російський гуморист Максим Галкін потішив свіжим фото своєї дружини, російської співачки Алли Пугачової.

Новим знімком комік поділився у своєму Instagram. 75-річна Алла Борисівна позувала у домашньому вбранні. Зокрема, виконавиця постала перед камерою у халатику та з рушником на голові, ймовірно, вона саме прийняла ванну або душ.

На фото Алла Пугачова особливо не використовувала фільтрів та фотошопу. Утім, співачка все ж таки не змогла відмовитися від макіяжу та підкреслила очі тінями.

Аллу Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін не став занадто мудрувати з підписом до фото, а лише коротко зазначив: "Добрий ранок!".

У коментарях підписники гумориста, серед яких чимало українців, засипали Аллу Пугачову компліментами. Вони зазначили, що співачка має гарний вигляд у будь-якому віці.

Алла Борисівна, ви прекрасні в будь-якому віці. Ви більше, ніж час! Здоров'я і щастя вашій сім'ї.

Якщо згадати, настільки вона талановита, мудра та скільки добра зробила, то не припиняєш нею захоплюватись. Довгих років життя та міцного вам здоров'я!

Алла Борисівна має гарний вигляд! Міцного вам здоров'я!

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова святкувала день народження. У святковий день Максим Галкін просто здивував молодим виглядом артистки.

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