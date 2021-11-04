Максим Галкін негативно висловився щодо української мови та спаплюжив вірш Шевченка

Артист потрапив до "чорного списку" Мінкульту.

Російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно потрапив до "чорного списку" Мінкульту, негативно висловлювався щодо української мови.

Так, нещодавно на YouTube-каналі Галкіна вийшов новий випуск "Музыкалити". Запрошеними гостями гумориста стали двоє відомих артистів: Микита Джигурда та KYIVSTONER. Вони обидва народилися в Києві.

Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / скріншот з відео

Коли зірки знайомилися між собою, то почали говорити про Україну. Розмовляли вони українською мовою. Втім, Галкін перебив їх та сказав: "Якщо ви хочете назад ввімкнути російську мову, то ввімкніть налаштування внизу під відео".

Після цих слів, Микита почав розповідати свою оду Україні: "Не помре дух України, бо безсмертя знає. Бо душа її єдина білий світ плекає".

Втім, Галкін знову перебив свого гостя та почав розповідати перекручену версію вірша Тараса Шевченка – "Заповіт".

Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / скріншот з відео

Зокрема, він сказав таке: "Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина".

Зазначимо, що 2015-го року Максим Галкін потрапив до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України (АР Крим). Йдеться про поїздку Галкіна до Криму 2014-го року, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

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