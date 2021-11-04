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Максим Галкін негативно висловився щодо української мови та спаплюжив вірш Шевченка

Максим Галкін негативно висловився щодо української мови та спаплюжив вірш Шевченка

Максим Галкін / instagram.com/maxgalkinru

Артист потрапив до "чорного списку" Мінкульту.

Російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно потрапив до "чорного списку" Мінкульту, негативно висловлювався щодо української мови.

Так, нещодавно на YouTube-каналі Галкіна вийшов новий випуск "Музыкалити". Запрошеними гостями гумориста стали двоє відомих артистів: Микита Джигурда та KYIVSTONER. Вони обидва народилися в Києві.

Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / © скріншот з відео
Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / скріншот з відео

Коли зірки знайомилися між собою, то почали говорити про Україну. Розмовляли вони українською мовою. Втім, Галкін перебив їх та сказав: "Якщо ви хочете назад ввімкнути російську мову, то ввімкніть налаштування внизу під відео".

Після цих слів, Микита почав розповідати свою оду Україні: "Не помре дух України, бо безсмертя знає. Бо душа її єдина білий світ плекає".

Втім, Галкін знову перебив свого гостя та почав розповідати перекручену версію вірша Тараса Шевченка – "Заповіт".

Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / © скріншот з відео
Максим Галкін, Микита Джигурда та KYIVSTONER / скріншот з відео

Зокрема, він сказав таке: "Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина".

Зазначимо, що 2015-го року Максим Галкін потрапив до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України (АР Крим). Йдеться про поїздку Галкіна до Криму 2014-го року, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

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