Максим Галкін неочікувано заступився за Ліну Костенко і виступив за українізацію вулиць в Одесі

Відомий український кіно- і телепродюсер Олександр Роднянський і російський гуморист Максим Галкін, який виїхав з РФ і засудив геноцид українців, висловили свої думки з приводу перейменувань вулиць в Одесі.

Так, Роднянський в Instagram зробив допис, у якому висловив своє нерозуміння стосовно бажання місцевої влади перейменувати вулиці Одеси з назвами російських діячів на кшталт Пушкіна, Жванецького, Жуковського та інших. На його думку, це лише "розколює суспільство" й необхідно "об'єднатися для боротьби з агресором". Ба більше, продюсер настільки переконаний у своїй позиції, що дозволив собі назвати незгодних з його думкою у коментарях "неосвіченими".

"Нагадаю абеткові істини. Одеса всесвітньо відома завдяки своїм уродженцям – видатним письменникам та знаменитим книгам про місто. Не треба обманювати себе – це боротьба не з агресором, а з культурою. Власною культурою. Тому що унікальна одеська література, одеське кіно – це невід'ємна частина багатонаціональної культури України. Може, не варто розколювати українське суспільство? Не варто очікувати зіткнень людей? Можливо, є сенс припинити мовні та культурні дискусії та об'єднатися для боротьби з агресором?", – обурено написав Роднянський російською мовою.

Олександр Роднянський / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

У публічну дискусію в коментарях неочікувано вступив Максим Галкін, який провів своє дитинство в Одесі й завжди з трепетом про неї згадує. Так, артист пояснив, що не варто бути таким категоричним і підтримав українізацію вулиць. І додав, що це питання варто дати на розгляд виключно одеситам.

"Олександре, не хвилюйтеся, Одеса сама вирішить. Думаю, Ви чудово знаєте, що культура від перейменування вулиць не помирає. Культура залежить від сім'ї, освіти, а вибір письменника, поета залежить від часу. Від того, що серце просить. Серце українців просить зараз скоріше поезію прекрасної Ліни Костенко, ніж улюбленого мною Пушкіна. І мені Ліна Костенко зараз теж ближча. Як би не називалася вулиця Пушкіна в Одесі, вона складається з іншого: з фасадів та платанів, із сухого літнього повітря та щасливих людей – я її такою пам'ятаю. Якщо українці хочуть розмежування з культурою імперії та вибудовування власних національних орієнтирів, це їхнє право. Ні Пушкіна, ні вулицю, ні українців я через це менше не любитиму", – пояснив Галкін.

Максим Галкін і Олександр Роднянський / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Натомість Роднянський у відповідь шоумену написав, що не погоджується з ним і додав, що не хоче "дарувати Росії видатних письменників, кінематографістів і поетів, чиї імена тісно переплітаються з Одесою". На його думку, варто "об'єднати їх усіх в єдину багатонаціональну українську культуру".

Максим Галкін і Олександр Роднянський / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін запалив сцену в Юрмалі з українським хітом і зізнався, що вивчає українську мову.

Максим Галкін запалив публіку українською піснею в Юрмалі

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