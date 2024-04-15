Максим Галкін ніжно привітав Аллу Пугачова з 75-річчям та здивував її молодим виглядом

Сьогодні, 15 квітня, російська співачка Алла Пугачова святкує день народження. Артистці виповнюється 75 років.

З ювілеєм виконавицю вже встиг привітати її чоловік, російський гуморист Максим Галкін. Шоумен написав їй коротке та миле послання.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Кохана, з твоїм днем", - привітав Галкін Пугачову з днем народження.

Окрім того, шоумен опублікував нове фото співачки. На знімку артистка постала в кепці та з легким макіяжем. У коментарях підписники шоумена просто засипали Аллу Борисівну привітаннями та компліментами щодо зовнішнього вигляду.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також чимало користувачів були вдячні виконавиці, що вона засудила розв'язану Росією війну в Україні та не підтримує злочинні дії російської влади.

Поважаємо, зичимо здоров'я! Дякуємо, що не продалися цьому смертоносному режиму!

Бажаю Аллі Борисівні пережити ще одного мілкого політичного діяча!

З днем народження! Любимо за людяність та світло!

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін влучно поставив російських пропагандистів на місце. Також комік упіймав їх на брехні та висміяв.

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