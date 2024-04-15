Максим Галкін ніжно привітав Аллу Пугачова з 75-річчям та здивував її молодим виглядом

Виконавиця святкує ювілей.
Сьогодні, 15 квітня, російська співачка Алла Пугачова святкує день народження. Артистці виповнюється 75 років.
З ювілеєм виконавицю вже встиг привітати її чоловік, російський гуморист Максим Галкін. Шоумен написав їй коротке та миле послання.
"Кохана, з твоїм днем", - привітав Галкін Пугачову з днем народження.
Окрім того, шоумен опублікував нове фото співачки. На знімку артистка постала в кепці та з легким макіяжем. У коментарях підписники шоумена просто засипали Аллу Борисівну привітаннями та компліментами щодо зовнішнього вигляду.
Також чимало користувачів були вдячні виконавиці, що вона засудила розв'язану Росією війну в Україні та не підтримує злочинні дії російської влади.
- Поважаємо, зичимо здоров'я! Дякуємо, що не продалися цьому смертоносному режиму!
- Бажаю Аллі Борисівні пережити ще одного мілкого політичного діяча!
- З днем народження! Любимо за людяність та світло!
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін влучно поставив російських пропагандистів на місце. Також комік упіймав їх на брехні та висміяв.
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