Максим Галкін ніжно привітав Аллу Пугачову з 74-річчям та розчулив зворушливим відео з нею

Гуморист показав дружину у молодості та зараз.

Російська співачка Алла Пугачова 15 квітня святкує свій день народження. Цього року зірці виповнилося 74 роки.

Чоловік артистки, гуморист Максим Галкін, ніжно привітав кохану зі святом та розчулив відео, яке присвятив їй. У ролику, яким шоумен поділився в Instagram, шанувальники могли побачити архівні кадри з примадонною з її особистого життя та концертів.

У якості музичного супроводу прозвучала нова пісня доньки Пугачової, Христини Орбакайте. Співачка присвятила матері емоціний трек "Алла будет петь".

"З днем народження, кохана! Дякую за пісню, Христино", - написав Галкін під відео.

Шанувальники примадонни долучилися до привітань та теж написали теплі слова на адресу Пугачової у коментарях.

З днем народження, епохо! Ми пишаємося!

Алло, дякуємо, що ви є!

Привітання з України! З днем народження!

З днем народження! Найкраща жінка!

Зазначимо, що днями навколо Пугачової розгорівся черговий скандал в РФ. Пропагандисти закликали спецслужби перевірити рахунки зірки на предмет фінансування ЗСУ. На тлі заяв подруга Пугачової, співачка Лайма Вайкуле розсекретила, чи дійсно Алла Борисівна надсилає кошти для української армії.

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