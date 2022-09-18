Максим Галкін ніжно привітав своїх двійнят з 9-річчям і нагадав, що він іноагент у Росії

Сьогодні, 18 вересня, день народження святкують діти Максима Галкіна та Алли Пугачової Ліза та Гаррі.
Двійнятам зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізі та Гаррі виповнюється 9 років.
З цієї нагоди зірковий тато ніжно привітав дітей зі святом. На сторінці в Instagram Галкін розмістив кумедне фото своїх дітей, зроблене десь на пляжі. "День народження наших улюблених", - підписав кадр артист.
Окрім того, Галкін у тому ж підписі нагадав, що днями Мінюст Росії визнав його іноземним агентом: "Максим Галкін визнаний Мін'юстом Росії іноагентом", - дописав гуморист.
Своєю чергою, підписники сторінки Максима підтримали його та долучилися до привітань дітей: "Гарні іноагентські діти", "У талановитих людей гідні діти! Здоров'я і щастя! Завжди радують око та серце", "З днем народження, золоті дітки золотих батьків", "Люба родина! Зі святом! Світлих днів. Нехай поділ закінчиться якнайшвидше".
Нагадаємо, що Мінюст Росії визнав Максима Галкіна іноземним агентом. Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.
Читайте також: