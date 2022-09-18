Максим Галкін ніжно привітав своїх двійнят з 9-річчям і нагадав, що він іноагент у Росії

Сьогодні, 18 вересня, день народження святкують діти Максима Галкіна та Алли Пугачової Ліза та Гаррі.

Двійнятам зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізі та Гаррі виповнюється 9 років.

З цієї нагоди зірковий тато ніжно привітав дітей зі святом. На сторінці в Instagram Галкін розмістив кумедне фото своїх дітей, зроблене десь на пляжі. "День народження наших улюблених", - підписав кадр артист.

Окрім того, Галкін у тому ж підписі нагадав, що днями Мінюст Росії визнав його іноземним агентом: "Максим Галкін визнаний Мін'юстом Росії іноагентом", - дописав гуморист.

Діти Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, підписники сторінки Максима підтримали його та долучилися до привітань дітей: "Гарні іноагентські діти", "У талановитих людей гідні діти! Здоров'я і щастя! Завжди радують око та серце", "З днем народження, золоті дітки золотих батьків", "Люба родина! Зі святом! Світлих днів. Нехай поділ закінчиться якнайшвидше".

Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що Мінюст Росії визнав Максима Галкіна іноземним агентом. Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.

Читайте також: