Максим Галкін ніжно зізнався у коханні Аллі Пугачовій романтичним відео

Так, Максим Галкін на сторінці в Instagram розмістив романтичне відео, у якому зібрані різні фрагменти з його життя з Аллою Пугачовою.

Тут і відео з сімейного архіву, де зіркове подружжя проводить час з дітьми – сином Гаррі та донькою Єлизаветою. До речі, ці кадри були зняти у замку Галкіна та Пугачової у селі Грязь під Москвою. Цей замок у них забрали через підтримку України.

Також у відео фани побачать, як взимку Галкін турботливо одягав Пугачовій на голову капюшон, аби вона не застудилася.

Гуморист супроводив це відео смайлом у вигляді серця і повідомив, що такий гарний ролик зірковому подружжю змонтували шанувальники.

Фоловери Максима побажали їм з Аллою Борисівною ще довгих років сімейного життя: " Як приємно бачити щасливу родину! Кохання вам і радості!", "Просто супер. Так приємно вашою родину милуватися! Будьте щасливі!".

Як відомо, з початком повномасштабної війни Росії проти України Максим Галкін, який активно підтримує Україну, разом з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхав до Ізраїлю. Там шоумен дає концерти, частину грошей з яких перераховує на підтримку українцям.

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