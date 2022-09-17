Максим Галкін оригінально відреагував на те, що його оголосили іноагентом у Росії

Та, схоже, Максим Галкін не квапиться засмучуватися через те, що його визнали іноземним агентом в Росії.

Навпаки. Російський шоумен та комік вже встигнув відреагувати на рішення мінюсту РФ і зробив це в оригінальний спосіб. Так, у шапці профілю своєї сторінки в Instagram Галкін першим реченням гордо дописав: "визнаний Мін'юстом Росії іноагентом".

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Цю ж фразу Галкін розмістив у сторіз свого фотоблогу на афішах прийдешніх концертів у Литві.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Наразі це єдина реакція Галкіна на рішення Мінюсту, зіркова дружина гумориста, російська примадонна Алла Пугачова на цю ситуацію публічно поки не відреагувала.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни, яку росія розв'язала в Україні Максим Галкін з дітьми та дружиною Аллою Пугачовою виїхали з РФ до Ізраїлю. Там Галкін активно підтримував українців і рішуче засуджував дії російської влади. Окрім того, артист відраховував допомогу Україні зі своїх концертів, які проводить за кордоном.

Зазначимо, що раніше російську акторку Тетяну Лазарєву оголосили іноагенткою в РФ. На це артистка відреагувала відео, у якому зазначила, що вона й раніше товаришувала з адекватними та пристойними людьми, але тепер ще й стала їхньою частиною.

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