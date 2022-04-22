Максим Галкін перерахує українським біженцям частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі

Російський шоумен та гуморист Максим Галкін з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України разом з дружиною Аллою Пугачовою і двома дітьми виїхав до Ізраїлю.

Поки зіркову родину забороняють у РФ через їхню підтримку Україні, Галкін та Пугачова влаштовуються в Ізраїлі. Так, вже влітку артист планує вирушити у тур ізраїльськими містами. І на його концерти дуже швидко розкуповують квитки.

Про це шоумен розповів на сторінці в Instagram. Разом з тим Максим зазначив, що частину грошей зі своїх концертів він перерахує на допомогу українським біженцям:

"Ми живемо з вами у непрості часи. Ми є свідками величезної людської трагедії, гуманітарної катастрофи світового масштабу. Коли мільйони українців втрачають свій дах, втрачають свої будинки, вимушені покидати свою батьківщину. Не мають засобів до існування. Тому я вирішив частину грошей, які я зароблю під час концертного туру Ізраїлем перерахувати на допомогу біженцям", - сказав Галкін.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Максим Галкін та Алла Пугачова залишили РФ і підтримують Україну. Галкін також перестав публікувати розважальний контент у соцмережах, зазначивши, що "не бачить жодної моральної можливості це робити".

Пізніше у фотоблогу артист поділився історією дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку окупантів. Галкін зауважив, що "ця українська дівчинка точно не мала наміру ні на кого нападати".

Згодом Галкін звернувся до росЗМІ, які пишуть про нього усіляку нісенітницю. Шоумен зазначив, що російським ЗМІ варто було б писати про інші речі, зокрема про те, що влада РФ забороняє, тобто правду про війну в Україні.

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