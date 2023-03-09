Максим Галкін поділився архівним фото зі своєї молодості

Російський гуморист Максим Галкін згадав свою молодість.

Так, 46-річний шоумен на сторінці в Instagram розмістив кадр, де зображений у свої молоді роки. Коли і де саме був зроблений знімок, Галкін уточнювати не став. Втім супроводив пост підписом: "В акторській професії, щовечора виходячи з-за лаштунків на сцену, ти знову на початку шляху…".

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також артист не забув дописати, що в росії його визнали "іноагентом".

Своєю чергою, шанувальники подякували Галкіну та його родині за їхню позицію і за те, що вони залишилися людьми: "Максиме, ви – людина! Дякую! Настав час, коли легко можна побачити, хто є хто…", "Браво Максиме, дякую, що вас не засмоктала прірва рашизму", "Максиме, дуже вдячні вам з Аллою за те, що обрали світло!".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення рф до України Максим Галкін з дружиною Аллою Пугачовою виїхали до Ізраїлю. Галкін публічно засудив дії російської влади та підтримав Україну.

До речі, місяць тому Максим Галкін під час концерту зі сцени побажав Україні бути цілою та незалежною і зізнався, як на нього вплинуло президентство Зеленського.

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