Максим Галкін похизувався квітучим виглядом 72-річної Пугачової

Шоумен запостив фото, яке зробив у машині.

Чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін захопив напрочуд молодим виглядом своєї коханої.

Так, на сторінці в Instagram шоумен розмістив знімок, на якому пара усміхнено позує, сидячи в авто. На фото закохані постали у білих вбраннях. Зі свого боку, Алла вирівняла волосся та зробила ефектний макіяж.

instagram.com/maxgalkinru

Також читайте Як змінилася Алла Пугачова за 10 років: від пишнотілої у балахонах до стрункої в міні

У коментарях прихильники зіркової пари засипали Аллу компліментами та зазначили, що Примадонна має молодший вигляд, ніж її обранець.

"Алла красуня!", "Пугачова має молодший вигляд, ніж Галкін", "Ого, Алла ніби молодша від Максима", "Алла в розкішній формі", "Ух! Максим – чоловік, який робить щасливою свою жінку", – писали фани під публікацією.

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова розсекретила, чому розлучалася зі своїми ексчоловіками. Також артистка пригадала, як дізналася про смерть мами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання