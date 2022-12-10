Максим Галкін похизувався стрункою Аллою Пугачовою у мінішортах

Російський гуморист Максим Галкін показав шанувальникам трохи сімейного контенту.

На сторінці в Instagram шоумен розмістив світлину, на якій зображена його дружина, примадонна Алла Пугачова разом з їхньою 9-річною донькою Єлизаветою. Кадр був зроблений у Тель-Авіві, Ізраїль, куди з початком повномасштабного вторгнення РФ до України родина виїхала з Росії.

На світлині 73-річна Алла Борисівна позує у вбранні улюбленого чорного кольору. Пугачова обрала грайливу блузу з оголеними плечима, мінішорти та високі шкіряні чоботи. Поруч з зірковою мамою зображена й 9-річна Ліза у картатій спідничці та білій тенісці:

"Мої дівчата", - ніжно підписав фотографію Галкін.

Алла Пугачова з донькою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, шанувальники знаменитого подружжя побажали їм щастя і зізналися, що у Галкіна дуже гарні дівчата: "дві красуні! Щастя вашій родині", "Аллочка чудо, яка гарна", "Прекрасні дівчата у вас, Максиме! Щастя та мирного неба всім!".

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін виступив проти війни та разом з родини виїхав з Росії, а зі своїх концертів за кордоном перераховував гроші на допомогу Україні. Також днями Галкін поспілкувався зі своїми підписниками з України та відповідав їм українською мовою.

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