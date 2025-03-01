Максим Галкін показав 11-річну доньку в перуці та похизувався її перевтіленням у відому зірку

Російський гуморист Максим Галкін приголомшив образом його 11-річної доньки від дружини, співачки Алли Пугачової.

Так, у фотоблогу шоумен оприлюднив фото з Лізою та похизувався її карнавальним костюмом. Для особливої події дівчинка перевтілилася у похмуру та небагатослівну Венздей Аддамс з однойменного популярного серіалу. На зображенні донька Пугачової та Галкіна постає у схожій чорній сукні, рукавичках і перуці.

Донька Галкіна та Пугачової Ліза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Донька Галкіна та Пугачової Ліза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У такому виразному образі Ліза попозувала вдома за кордоном, куди разом з батьками виїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. До того ж нещодавно Галкін висловив підтримку Україні у третю річницю повномасштабного вторгнення.

"До карнавалу готова", - лаконічно написав зірковий батько.

Донька Галкіна та Пугачової Ліза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях дівчинку засипали низкою компліментів:

Просто як із серіалу "Венздей", клас. Дуже цікавий образ

Яка чудова дитина. І Ліза і Гаррі! Справжні діти своїх батьків!

Які гарні у вас з Аллою діти! Завжди дивлюся і захоплююся!

Нагадаємо, нещодавно шансоньє Гарік Кричевський показав свого 21-річного сина та здивував їхньою схожістю на спільному фото.

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