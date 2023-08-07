Максим Галкін показав Аллу Пугачову без фотошопу та здивував її зовнішнім виглядом

Також гуморист показав, як проводить час із дітьми.

Російський шоумен Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову, без фотошопу та фільтрів і здивував її зовнішнім виглядом.

Так, у своєму Instagram комік поділився, як їхні з виконавицею діти розважаються у спекотні діти. Гаррі та Ліза набирають повітряні кульки водою та лопають їх. Тим часом Галкін активно підтримував дітей та знімав їхні забавки на відео.

Гаррі Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ліза Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У ролику неочікувано засвітилася й Алла Пугачова, яка здивовано вийшла на подвір'я і запитала: "Це нормально взагалі? Це такі ігри?".

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом прихильники звернули увагу на зовнішній вигляд виконавиці, яку Галкін на відео показав без фотошопу та фільтрів. Вони були здивовані, що артистка у свої 74 роки має такий молодий вигляд: "Алла Борисівна має приголомшливий вигляд", "яка ж Алла Борисівна ніжна та гарна жінка", "Алла Борисівна прекрасна, має кращий вигляд, аніж 30-річні".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як змінилася Алла Пугачова за 60 років, що вона виступає на сцені. За цей час виконавиця неодноразово кардинально змінювала імідж та образ.

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