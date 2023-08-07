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Максим Галкін показав Аллу Пугачову без фотошопу та здивував її зовнішнім виглядом

Максим Галкін показав Аллу Пугачову без фотошопу та здивував її зовнішнім виглядом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Максим Галкін показав Аллу Пугачову без фотошопу та здивував її зовнішнім виглядом

Максим Галкін і Алла Пугачова

Також гуморист показав, як проводить час із дітьми.

Російський шоумен Максим Галкін показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову, без фотошопу та фільтрів і здивував її зовнішнім виглядом.

Так, у своєму Instagram комік поділився, як їхні з виконавицею діти розважаються у спекотні діти. Гаррі та Ліза набирають повітряні кульки водою та лопають їх. Тим часом Галкін активно підтримував дітей та знімав їхні забавки на відео.

Гаррі Галкін / © instagram.com/maxgalkinru
Гаррі Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Ліза Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru
Ліза Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У ролику неочікувано засвітилася й Алла Пугачова, яка здивовано вийшла на подвір'я і запитала: "Це нормально взагалі? Це такі ігри?".

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом прихильники звернули увагу на зовнішній вигляд виконавиці, яку Галкін на відео показав без фотошопу та фільтрів. Вони були здивовані, що артистка у свої 74 роки має такий молодий вигляд: "Алла Борисівна має приголомшливий вигляд", "яка ж Алла Борисівна ніжна та гарна жінка", "Алла Борисівна прекрасна, має кращий вигляд, аніж 30-річні".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як змінилася Алла Пугачова за 60 років, що вона виступає на сцені. За цей час виконавиця неодноразово кардинально змінювала імідж та образ.

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Дата публікації
Перегляди
1203
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