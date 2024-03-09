Максим Галкін показав архівне фото з сином в Ізраїлі і як вони проводили там час 8 років тому

Артист поділився сонячною світлиною з Гаррі.
Російський шоумен Максим Галкін поділився архівним фото зі своїм сином Гаррі в Ізраїлі.
Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував щасливий кадр з відпочинку. Так, 8 років тому вони разом з родиною приїхали відпочити до моря в Ізраїлі. Зірковий батько у шортах бавився зі своїм маленьким сином. На зображені Гаррі у панамці щасливо усміхається.
"З неопублікованого: Гаррі і я в Ізраїлі, травень 2015-го", - написав під фото артист.
Зірка у коментарях під публікацією отримав багато компліментів стосовно свого батьківства:
- Такий вигляд має звичайне людське щастя
- Чудовий батько і людина
- Прекрасні батьки й діти, що виховуються у любові
- Які ви чудові! Суцільне задоволення на вас споглядати! У будь-якому віці! Найкращий тато
Як відомо, Максим Галкін та Алла Пугачова на знак протесту проти кривавої політики Путіна й підтримки України на початку повномасштабної війни покинули країну-агресорку й наразі вже остаточно проживають в Ізраїлі.
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав фото 74-річної Алли Пугачової у мінішортах з донькою й ніжно привітав їх зі святом.
Читайте також: