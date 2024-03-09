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Максим Галкін показав архівне фото з сином в Ізраїлі і як вони проводили там час 8 років тому

Максим Галкін показав архівне фото з сином в Ізраїлі і як вони проводили там час 8 років тому

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист поділився сонячною світлиною з Гаррі.

Російський шоумен Максим Галкін поділився архівним фото зі своїм сином Гаррі в Ізраїлі.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував щасливий кадр з відпочинку. Так, 8 років тому вони разом з родиною приїхали відпочити до моря в Ізраїлі. Зірковий батько у шортах бавився зі своїм маленьким сином. На зображені Гаррі у панамці щасливо усміхається.

"З неопублікованого: Гаррі і я в Ізраїлі, травень 2015-го", - написав під фото артист.

Максим Галкін з сином в Ізраїлі / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін з сином в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зірка у коментарях під публікацією отримав багато компліментів стосовно свого батьківства:

  • Такий вигляд має звичайне людське щастя
  • Чудовий батько і людина
  • Прекрасні батьки й діти, що виховуються у любові
  • Які ви чудові! Суцільне задоволення на вас споглядати! У будь-якому віці! Найкращий тато
Максим Галкін з сином в Ізраїлі / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін з сином в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Як відомо, Максим Галкін та Алла Пугачова на знак протесту проти кривавої політики Путіна й підтримки України на початку повномасштабної війни покинули країну-агресорку й наразі вже остаточно проживають в Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав фото 74-річної Алли Пугачової у мінішортах з донькою й ніжно привітав їх зі святом.

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