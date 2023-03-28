Максим Галкін показав архівні фото, де Пугачова у мінішортах тримає маленьких двійнят на руках

Гаррі та Ліза на знімках були ще зовсім маленькими.

Гуморист Максим Галкін потішив прихильників архівними фото, де зображена його дружина, виконавиця Алла Пугачова з дітьми.

У своєму Instagram комік опублікував два знімки. На першому фото Алла Пугачова у рожевих мінішортах та квітчастій блузці тримає маленьку Лізу на руках, яка гралася іграшкою.

Алла Пугачова з донькою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом на другому фото виконавиця вже позує з Гаррі. Ймовірно, тоді, коли робили ці знімки, двійнятам знаменитого подружжя був приблизно рік.

Алла Пугачова з сином / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Ось які були малюки! Найулюбленіші", - підписав світлини Галкін.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін засудив дії російської влади та закликав зупинити війну. Згодом артист зі співачкою Аллою Пугачовою покинув РФ та поїхав до Ізраїлю. Наразі Галкін активно дає концерти, де висміює зірок-путіністів та пропагандистів.

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