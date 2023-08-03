Максим Галкін показав архівні кадри доньки та здивував, як вона кардинально змінилася

Гуморист також пояснив, чому під кожним своїм дописом пише, що він - "іноагент".

Російський шоумен Максим Галкін замилував архівними кадрами доньки Лізи та показав, як вона кардинально змінилася з роками.

Так, у своєму Instagram гуморист опублікував ролик, де була зображена дівчинка, якій на той момент було близько трьох років. Донька коміка у білому костюмчику ходила сходами та співала пісеньку про тата.

Донька Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкін порівняв, як донька з роками підросла. Шоумен опублікував кадри, які були зроблені на тому ж місці, однак через сім років. 9-річна Ліза подорослішала, змінила стиль одягу, а її волосся кардинально відросло. Також пісеньку про тата дівчинка вже не співає, як у дитинстві.

Донька Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Та сама дівчинка, ті самі сходи, а де ж пісенька. Сім років по тому", - підписав кадри Галкін.

Тим часом шанувальники звернули увагу на інше. Під кожним дописом Галкін залишає нагадування, що він – "іноагент". Прихильники поцікавилися, навіщо шоумен це робить. Виявляється, якщо Галкін не вказуватиме, що він "іноагент", то доведеться платити штраф.

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