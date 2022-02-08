Максим Галкін показав гарну дружину Пугачову в оточенні 8-річних двійнят

Знімки були зроблені в замку подружжя.

Російський шоумен Максим Галкін показав, як вони з родиною нещодавно проводили дозвілля.

На сторінці в Instagram гуморист запостив декілька кадрів, зроблених у їхньому з Аллою Пугачовою замку. На світлині Алла Борисівна, вбрана у довгу чорну сукню з гарним макіяжем позує в оточенні їхніх з Галкіним 8-річних двійнят.

instagram.com/maxgalkinru

При чому син подружжя Гаррі позує з вудочкою у руках: "Гарік зібрався на рибалку", - підписав фотографію Галкін.

instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, підписники сторінки Галкіна вкотре висловили захоплення їхньою родиною: "які ж чудові діти! Прості, відкриті, не розпещені, але виховані у кращих інтелігентських традиціях", "Алла Борисівна просто красуня! Як я люблю вашу сім'ю. Усі такі молодці", "все як належить: чоловіки добувають їжу, дівчата в сім'ї гарні!".

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