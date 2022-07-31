Максим Галкін показав квітучу Аллу Пугачову та зачарував сімейною ідилією

Російський шоумен Максим Галкін, попри безліч негативу від співвітчизників через підтримку України, чудово почувається разом з родиною закордоном.

Максим Галкін прекрасно проводить час у колі своєї родини, активно дає концерти в Ізраїлі та Латвії та збирається з гастролями до США.

А днями шоумен та гуморист показав, як гуляв разом з підрослими дітьми та дружиною Аллою Пугачовою. При чому, щасливий чоловік не втратив нагоди похизуватися своєю коханою. У відео Алла Борисівна постає у чорній сукні та білосніжних кросівках.

У ролику родина Галкіна йде трохи попереду нього: "А куди це ви без мене?" – запитує в родини Максим. "А ми гадали, ти з нами. Відстав", - відповідає Галкіну дружина.

Своєю чергою, фани зіркового подружжя зізналися, що вони були розчулені сімейною ідилією Пугачової та Галкіна: "Така чудова сім'я", "які ж ви класні. Максе, я думаю, що крім іншого ви з Аллою явно на одній гуморній хвилі! Ось із почуттям гумору склалися ваші полюси", "Найкращі! Приклад для нинішнього покоління", "Який у Алли Борисівни чудовий образ нині. Красуня. І які ж ви чудові люди, добра вам і світла".

Нагадаємо, що подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова залишило Росію після вторгнення до України. Родина підтримує українців, а від своїх концертів в Ізраїлі Галкін перераховував частину коштів на допомогу українським біженцям.

За їхню позицію майно Пугачової та Галкіна в Росії арештували. Зокрема у Галкіна забрали його замок у селі Грязь у Підмосков'ї, де він мешкав з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.

Окрім того, у Росії на Максима Галкіна завели кримінальну справу.

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