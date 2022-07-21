Максим Галкін показав переписку з російськими путіністами: "Поверніть Аллочку до Росії"

Російський гуморист Максим Галкін, який з початком повномасштабної війни РФ проти України виїхав з родиною до Ізраїлю, показав переписку з хейтерами.

На сторінці в Instagram Максим Галкін поділився, як він написав, "перлами від коментаторів" у його фотоблогу.

Так, російський гуморист показав, як у коментарях його ж співгромадяни поливають його брудом та пишуть усілякі нісенітниці. Приміром, одна путіністка каже, що Галкін може робити що завгодно і де завгодно, але "щоб Аллочку повернув до Росії" (Алла Пугачова – дружина Галкіна, прим.ред).

На що Галкін відповів з гумором: "що значить: "Аллочку поверніть?" Вона що, шифоньєр?".

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Або ж іншим не дає спокою, що після гастролей у Ізраїлі та Латвії, Галкін зібрався з туром Сполученими Штатами:

"Якщо США до того моменту буде ціла, то будуть концерти", - пишуть пропутінські росіяни. На що Галкін відповів: "США не буде, а будуть цілими. І таки будуть".

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ще трохи з "перлів"

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова залишило Росію після вторгнення до України. Родина підтримує українців, а від своїх концертів в Ізраїлі Галкін перераховував частину коштів на допомогу українським біженцям.

За їхню позицію майно Пугачової та Галкіна в Росії арештували. Зокрема у Галкіна забрали його замок у селі Грязь у Підмосков'ї, де він мешкав з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.

Окрім того, у Росії на Максима Галкіна завели кримінальну справу.

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