Максим Галкін показав переписку з російськими путіністами: "Поверніть Аллочку до Росії"

Російський гуморист Максим Галкін, який з початком повномасштабної війни РФ проти України виїхав з родиною до Ізраїлю, показав переписку з хейтерами.
На сторінці в Instagram Максим Галкін поділився, як він написав, "перлами від коментаторів" у його фотоблогу.
Так, російський гуморист показав, як у коментарях його ж співгромадяни поливають його брудом та пишуть усілякі нісенітниці. Приміром, одна путіністка каже, що Галкін може робити що завгодно і де завгодно, але "щоб Аллочку повернув до Росії" (Алла Пугачова – дружина Галкіна, прим.ред).
На що Галкін відповів з гумором: "що значить: "Аллочку поверніть?" Вона що, шифоньєр?".
Або ж іншим не дає спокою, що після гастролей у Ізраїлі та Латвії, Галкін зібрався з туром Сполученими Штатами:
"Якщо США до того моменту буде ціла, то будуть концерти", - пишуть пропутінські росіяни. На що Галкін відповів: "США не буде, а будуть цілими. І таки будуть".
Ще трохи з "перлів"
Нагадаємо, що подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова залишило Росію після вторгнення до України. Родина підтримує українців, а від своїх концертів в Ізраїлі Галкін перераховував частину коштів на допомогу українським біженцям.
За їхню позицію майно Пугачової та Галкіна в Росії арештували. Зокрема у Галкіна забрали його замок у селі Грязь у Підмосков'ї, де він мешкав з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.
Окрім того, у Росії на Максима Галкіна завели кримінальну справу.
Читайте також: