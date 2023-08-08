Максим Галкін показав помолоділу Аллу Пугачову на пляжній прогулянці з дітьми

Російський гуморист Максим Галкін поділився новими родинними світлинами зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми, дев'ятирічними Гаррі і Лізою.

Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram та зазначив, що воно було зроблено ще у червні, коли родина перебувала в Ізраїлі, куди вони переїхали під час повномасштабної війни.

На пляжній світлині Пугачова позувала в обіймах Галкіна поруч з їхніми підрослими дітьми на тлі морського пейзажу.

"Вечір. Червень. Ізраїль", - підписав знімок з родиною Галкін.

До речі, у кадрі співачка з'явилася у білій легкій сорочці та коротеньких білих шортах, які відкрили її стрункі ноги. Образ зірка доповнила великими сонцезахисними окулярами на ланцюжку. У коментарях шанувальники зауважили, що 74-річна артистка помолоділа та має чудовий вигляд.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, що зараз Галкін та Пугачова разом з дітьми перебувають у Латвії, куди вони приїхали нещодавно. Там у гумориста заплановано декілька сольних концертів. До того ж, зіркове подружжя взяло участь у фестивалі їхньої подруги, співачки Лайми Вайкуле, LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA, який цього року відбувся з благодійною метою на підтримку України.

Алла Пугачова та Максим Галкін в Юрмалі / Фото: instagram.com/laimafestival

Примадонна з'явилася на червоному хіднику в образі ляльки Барбі, а гуморист навіть заспівав з Вайкуле один з її хітів. Також під час заходу виконавиця та її чоловік-"іноагент" ще раз продемонстрували свою позицію щодо війни в Україні та підтримали українських артистів, які були хедлайнерами фестивалю. А реакція Пугачової на пісню Вєрки Сердючки "Russia goodbye" взагалі викликала дуже бурхливі обговорення в Мережі.

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