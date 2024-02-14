Максим Галкін показав рідкісне фото 74-річної Алли Пугачової: який вигляд має зірка

Російський гуморист Максим Галкін, якого в РФ визнали “іноагентом” через підтримку України, поділився рідкісним фото з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.

На сторінці в Instagram Галкін сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина, опублікував фотографію своєї коханої. На світлині 74-річна Алла Борисівна зображена у кріслі на тлі білої стіни. Пугачова сидить у світлих джинсах і кофті та щось дивиться у телефоні. При цьому зірка тримає у руках запалену цигарку.

Максим Галкін не став писати під фотографією дружини любовну оду, а обмежився лаконічним підписом: "Дзвінок другу".

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, шанувальники подружжя кинулися робити компліменти Пугачовій та бажати подружжю багато спільних щасливих років:

Сонячна дівчинка!

Наше сонечко! Красуня кохана!

З Днем закоханих найгарнішу пару

Дай Бог здоров'я та довгих років цій прекрасній жінці

Яка ж вона класна, яка у вас класна сім'я

Нагадаємо, що не так давно Максим Галкін розповів, як російська влада помстилася йому через його проукраїнську позицію. Так, гумористу неочікувано відмовили у в'їзді до Індонезії. У артиста там був запланований концерт на острові Балі. Цьому сприяла влада РФ.

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